Trier-Ehrang: Sperrungen und Umleitungen durch Markt und Stadtmauerlauf

TRIER. Wegen des Ehranger Marktes ist von Freitag, 29. August, 12 Uhr, bis Mittwoch, 3. September, 12 Uhr, die Kyllstraße bis zum Peter-Roth-Platz in beiden Richtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die jeweiligen Umleitungen sind ausgeschildert.

Der Bewohner- und Lieferverkehr ist an allen Tagen von 6 bis 11 Uhr zugelassen, jedoch ist die Befahrung nur möglich über die August-Antz-Straße und den Peter-Roth-Platz. Während des Feuerwerkes am Dienstag, 2. September, wird die Verkehrsführung gegen 21.45 Uhr kurzfristig eingeschränkt und durch die Polizei geregelt.

Zusätzliche Einschränkungen gelten im Rahmen des „Ehriker Stadtmauerlaufes“ am Sonntag, 31. August: Davon betroffen sind zwischen 10 und 16 Uhr unter anderem die Straßen August-Antz-Straße, Stadtmauer, Hinterm Tor, Fröhlicherstraße und Oberstraße, ein Teil des Rewe-Parkplatzes an der Ehranger Mühle sowie der Radweg Ramsteiner Weg in Richtung Kordel.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die kenntlich gemachte Laufstrecke nicht zu betreten oder zu befahren und die Anweisungen der Streckenposten zu befolgen. Fußläufige Erreichbarkeiten sind während der gesamten Veranstaltung sichergestellt. (Quelle: Stadt Trier)