RLP: Betrunkener Aggro-Radfahrer verletzt zwei Polizisten – zuvor auf Jahrmarkt randaliert

SPRENDLINGEN. Am 24.8.2025, gegen 19.15 Uhr, befanden sich Beamte der Polizei Bingen in der Nähe des Jahrmarktes in Sprendlingen, als ein offensichtlich betrunkener Radfahrer an der Örtlichkeit vorbeifuhr. Der 34-jährige Beschuldigte wurde von den Beamten aufgefordert sich auszuweisen.

Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Stattdessen verhielt er sich aggressiv und unkooperativ. Aus diesem Grund sollte der Beschuldigte zum Schutz der Einsatzkräfte gefesselt werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen griff der Beschuldigte einen Beamten an. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es, den Aggressor zu Boden zu bringen und zu fixieren. Die beiden eingesetzten Beamten, eine 27-jährige Polizistin und ein 36-jähriger Polizist, wurden hierbei verletzt.

Dem Beschuldigten wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Der Beschuldigte fiel zuvor bereits als Randalierer auf dem Jahrmarkt auf. (Quelle: Polizeiinspektion Bingen)