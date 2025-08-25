Region: Woche beginnt sommerlich – Mittwoch starke Gewitter möglich

Noch einmal Sonne tanken, bevor wechselhaftes Wetter kommt: Ab Dienstagnachmittag ziehen Schauer heran. Am Mittwoch sind Gewitter mit Starkregen möglich.

OFFENBACH. Mit viel Sonne und Temperaturen bis 27 Grad beginnt die Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) für beide Bundesländer vorhersagt.

Auch am Dienstag ist es zunächst heiter bis wolkig, ab dem Nachmittag sind dann einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Mit 26 bis 30 Grad wird es noch einmal warm bis heiß.

Am Mittwoch ist es zunächst wechselnd bewölkt, später ziehen immer mehr Wolken auf, aus denen es regnet. Auch Gewitter mit Starkregen und Sturmböen sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Es wird 23 bis 28 Grad warm.

Wechselnd bis stark bewölkt ist es auch am Donnerstag, wiederholt gehen Schauer oder schauerartiger Regen nieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 26 Grad. (Quelle: dpa)