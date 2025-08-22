++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 22.08.25 ++

TRIER. Blitzer Region Trier: Unser täglicher Blitzerservice für die Region Trier – Luxemburg – Saarland. An folgenden Standorten nimmt die Polizei heute Geschwindigkeitsmessungen und Radarkontrollen in der Region vor.
Blitzer am Freitag, 22.08.2025:
▶ BLITZER DER POLIZEI TRIER:*
- B41, Idar-Oberstein
- B51, Trier
- B50, Longkamp
▶ BLITZER IN LUXEMBURG:
- Morgens: Aspelt, Fëlschtrefferstrooss
- Morgens: Clervaux, N 18
- Mittags: Bofferdange, route de Luxembourg
▶ BLITZER IM SAARLAND:*
- L 108 Ensheim
- B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
- Wadern
* Das Ordnungsamt Trier und die Polizeistationen der Region weisen darauf hin, dass darüber hinaus auch an anderen Stellen Kontrollen erfolgen können.
Die Konsequenzen des Rasens
Ob innerorts, außerorts oder auf der Autobahn – die Folgen von Geschwindigkeitsübertretungen können schwerwiegend sein. Hier eine Übersicht der rechtlichen Konsequenzen:
Bußgelder innerorts:
|Überschreitung (innerorts)
|Bußgeld (Euro)
|Punkte
|Fahrverbot
|bis 10 km/h
|58,50 €
|0
|nein
|11 – 15 km/h
|78,50 €
|0
|nein
|16 – 20 km/h
|98,50 €
|0
|nein
|21 – 25 km/h
|143,50 €
|1
|nein
|26 – 30 km/h
|208,50 €
|1
|(1 Monat)*
|31 – 40 km/h
|288,50 €
|2
|1 Monat
|41 – 50 km/h
|428,50 €
|2
|1 Monat
|51 – 60 km/h
|591,50 €
|2
|2 Monate
|61 – 70 km/h
|738,50 €
|2
|3 Monate
|über 70 km/h
|843,50 €
|2
|3 Monate
* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.
Bußgelder außerorts:
|Überschreitung (außerorts)
|Bußgeld (Euro)
|Punkte
|Fahrverbot
|bis 10 km/h
|48,50 €
|0
|nein
|11 – 15 km/h
|68,50 €
|0
|nein
|16 – 20 km/h
|88,50 €
|0
|nein
|21 – 25 km/h
|128,50 €
|1
|nein
|26 – 30 km/h
|178,50 €
|1
|(1 Monat)*
|31 – 40 km/h
|228,50 €
|1
|(1 Monat)*
|41 – 50 km/h
|348,50 €
|2
|1 Monat
|51 – 60 km/h
|508,50 €
|2
|1 Monat
|61 – 70 km/h
|633,50 €
|2
|2 Monate
|über 70 km/h
|738,50 €
|2
|3 Monate
* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.
Geblitzt worden? Wie es jetzt weiter geht!
Wer zu schnell unterwegs ist, muss mit Post von der Bußgeldstelle rechnen. Doch wie lange dauert es eigentlich, bis der Strafzettel im Briefkasten landet?
Nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung erhält der Kfz-Halter in der Regel einen Bußgeldbescheid samt Blitzerfoto per Post. Die Zustellung dauert meist zwischen zwei und drei Wochen. Doch Vorsicht: Je nach Behörde, Zusteller und Art des Messgeräts kann es auch länger dauern.
Der Strafzettel selbst wird zwar schnell versendet, aber bis der Bußgeldbescheid eintrifft, können bis zu drei Monate vergehen. In Ausnahmefällen kann es sogar bis zu sechs Monate dauern!
Wer geblitzt wurde, sollte also Geduld haben und regelmäßig seinen Briefkasten checken.
Eine Verjährung beginnt zunächst mit Beendigung der ordnungswidrigen Handlung.
- Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr können also verjähren. Das bedeutet, dass Sie nach einer bestimmten Zeit keinen Bußgeldbescheid mehr erhalten dürfen. Diese Frist beträgt in der Regel drei Monate. Wichtig ist: Der Tag des Verstoßes zählt bei der Berechnung der Frist mit. Wenn Sie also am 13. April einen Verstoß begangen haben, endet die Frist am 12. Juli.“