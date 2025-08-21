Polizist in Völklingen erschossen – Trauer und Bestürzung im Saarland

VÖLKLINGEN/BERLIN – Die CDU im Saarland und die Gewerkschaft der Polizei zeigen sich erschüttert über den Fall des erschossenen Polizisten in Völklingen.

«Die Nachricht erfüllt uns mit tiefer Trauer und Bestürzung», erklärte CDU-Landeschef Stephan Toscani. Er sprach den Angehörigen und Freunden des getöteten Beamten sein Beileid aus.

Auch die Gewerkschaft der Polizei trauerte um den Polizisten. «Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Liebsten des im Dienst getöteten Kollegen», teilte der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke am Abend mit. Der Familie wie auch den Kollegen und anderen beteiligten Einsatzkräften wünsche er viel Kraft.

Der Polizeibeamte war nach bisherigen Erkenntnissen bei der versuchten Festnahme eines mutmaßlichen Tankstellenräubers in Völklingen getötet worden. Es kam demnach zu einem Gerangel, bei dem der Verdächtige dem Polizisten die Dienstwaffe entriss und auf ihn schoss.