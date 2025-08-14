Beruflich durchstarten in unserer Region – Messe „Zukunftstreffer“ am 5. September macht’s möglich

TRIER. Wer heute im Berufsleben bestehen will, braucht mehr als nur eine gute Grundausbildung – stetiges Lernen, neue Qualifikationen und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, sind gefragt wie nie. Passend dazu lädt die Job- und Weiterbildungsmesse „Zukunftstreffer – DEIN JOB | DEINE KARRIERE | UNSERE REGION | TRIER“ am 5. September 2025 in die SWT Arena Trier ein.

Zwischen 14 und 19 Uhr präsentieren sich dort über 100 Aussteller – von Arbeitgebern mit einer Vielzahl offener Stellen bis hin zu Weiterbildungsträgern mit innovativen Qualifizierungsangeboten. Besucherinnen und Besucher können sich unverbindlich informieren, wertvolle Kontakte knüpfen und Inspiration für den nächsten Karriereschritt sammeln.

Mehr als nur Messestände – Mitmachen, ausprobieren, erleben

Das Angebot ist vielfältig:

Berufe live erleben – mit praktischen Vorführungen und Mitmachaktionen

Modernste Technik testen – vom Fahrsimulator über VR-Brillen bis zum Schweißsimulator

Karriere- und Weiterbildungsberatung

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung für internationale Fachkräfte

Bewerbungs-Check für den letzten Feinschliff der Unterlagen

Minijob-Ausstellung und Betriebsberatung für Unternehmen

Damit auch wirklich jede und jeder vom Angebot profitieren kann, sind Sprachmittler und Dolmetscher vor Ort.

Kulinarisches inklusive

Für die Pausen zwischendurch sorgen Foodtrucks mit abwechslungsreichen Snacks, Getränken und kleinen Spezialitäten.

Warum sich ein Besuch lohnt

„Das Tempo der Veränderung in der Arbeitswelt wird immer höher. Der Schlüssel zu einer dauerhaften Beschäftigung ist eine gute Qualifikation – Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung“, betont Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. Gemeinsam mit den Arbeitsmarktpartnern möchte sie allen Interessierten die Chance geben, sich kostenlos und unverbindlich über Berufsperspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Tipp: Wer seinen „Zukunftstreffer“ landen will, sollte sich den 5. September im Kalender markieren. Ob Berufseinsteiger, Wiedereinsteiger, Fachkraft oder Arbeitgeber – hier kommen alle ins Gespräch.

Weitere Informationen gibt es online unter: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/trier/zukunftstreffer