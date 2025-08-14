Eifelkreis: Crash auf der K122 – Biker bei Zusammenstoß schwer verletzt

EILDSCHEID – Am Mittwoch, dem 14. August 2025, ereignete sich gegen 18:41 Uhr auf der Kreisstraße 122 nahe der Ortslage Eilscheid ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Motorrad und ein Pkw.

Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 122 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiinspektion Prüm auch der Rettungsdienst, ein First Responder, ein Rettungshubschrauber sowie Kräfte der Feuerwehr Dackscheid. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.