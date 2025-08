Raser im Visier: Blitzermarathon in RLP startet – Polizeipräsidium Trier dabei

Die Polizei ist auf der Spur von Rasern. Nun wird auch in Rheinland-Pfalz verstärkt kontrolliert. Was muss man über die Aktionswoche wissen?

KOBLENZ/TRIER/LUDWIGSHAFEN. Von heute an (4. August) kontrolliert die Polizei auch in Rheinland-Pfalz wieder verstärkt den Verkehr. Beim sogenannten Blitzermarathon sind vor allem Raser und Raserinnen im Visier der Polizei.

Was genau passiert in dieser Woche?

Zweimal im Jahr gibt es in Deutschland den sogenannten Blitzermarathon. Bei der Aktion im April wurden bundesweit Tausende Temposünder erwischt. So eine Kontrollwoche findet nun auch vom 4. bis zum 10. August statt, wie der ADAC schreibt. Dahinter steht das European Roads Policing Network, ein europäisches Verkehrspolizeinetzwerk.

Laut ADAC soll es in der von der Polizei «Speedweek» genannten Woche dieses Mal keinen speziellen Blitzer-Tag geben. Die Kontrollen seien über die Woche verteilt. Das besondere: In Rheinland-Pfalz sind diesmal noch Sommerferien.

Wo wird in Rheinland-Pfalz kontrolliert?

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen, das Präsidium in Trier und in Koblenz haben ihre Teilnahme an der sogenannten Speed Week bestätigt. Ausgeschlossen ist aber nicht, dass auch andere teilnehmen. Bei vergangenen Aktionen hatten sich meist alle Polizeipräsidien beteiligt.

Was soll das bringen?

Zu hohe Geschwindigkeit sei eine Hauptursache bei Unfällen, teilte die Polizei Rheinpfalz mit. «Mit dieser Aktion soll die Wichtigkeit dieses Themas verstärkt in das öffentliche Bewusstsein gerückt werden.»

Laut ADAC leisten diese Aktionswochen einen Beitrag zur Verkehrssicherheit – vor allem über die Berichterstattung wirke die Woche auf mehr Menschen, als die, die geblitzt werden. «Allerdings können mit einer Aktion nicht alle Risiken im Straßenverkehr dauerhaft aus der Welt geschaffen werden.» (Quelle: dpa)