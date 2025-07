Trier: RÖMER-LEBEN 2025 – Gladiatoren am Wochenende im Amphitheater

TRIER – Brot und Spiele im alten Rom – Gladiatorenkämpfe sind ein besonderes Faszinosum der Römerzeit. Riesige Sportanlagen wie das Kolosseum wurden errichtet, die zehntausende Schaulustige zu den blutigen Spektakeln in die Arena lockten. Auch in Trier gibt es ein Amphitheater, in dem in der Antike solche Veranstaltungen stattfanden.

Im August 2025 wird das Amphitheater Trier wieder lebendige Trainingsstätte der Gladiatoren – kurze Schaukämpfe und Hintergrundwissen zur sportlichen Ausbildung und Versorgung der einstigen Sport-Promis inklusive!

Immer zur vollen Stunde zeigen die Kämpfer der Gladiatorenschule Trier kurze Trainingslektionen aus der Ausbildung eines Gladiators. Dazwischen erklären sie interessierten Besucherinnen und Besuchern den Trainingsalltag und die typischen Waffen und Ausrüstungsgegenstände der verschiedenen Kampfgattungen.

In Kooperation mit der Gladiatorenschule Trier e.V.

Wann?

Samstag 2. August und Sonntag 3. August, je 9-18 Uhr

RÖMER-LEBEN 2025 – Das Themenwochenende im August: GLADIATOREN

Die weiteren RÖMER-LEBEN-Wochenenden im Sommer 2025:

6./7. September – Kaiserthermen: Römisches Militär

Kosten: Historische Vorführungen des RÖMER-LEBENS sind im regulären Eintrittspreis des jeweiligen Veranstaltungsorts enthalten – für Mitmach- und Probierangebote können teilweise Materialkosten anfallen. Samstags / sonntags innerhalb der regulären Öffnungszeiten (9-18 Uhr, letzter Einlass 17:30 Uhr), Parken: An den Kaiserthermen sind keine Parkplätze vorhanden, bitte benutzen Sie den ÖPNV oder die öffentlichen Parkhäuser. Am Amphitheater begrenzte Anzahl an Parkplätzen.

Profitieren Sie von der ANTIKENCARD Trier, der Kombikarte für die Trierer Römerbauten und das Rheinische Landesmuseum Trier! Weitere Informationen unter www.zentrum-der-antike.de .