Luxemburg: Großherzogin tauft „Europa Donna“-Rose im Kampf gegen Brustkrebs

LUXEMBURG – Im Beisein von I.K.H. Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg haben die beiden Vereine Lëtzebuerger Rousefrënn und Europa Donna Luxemburg sowie der Rosenzüchter Kordes Rosen in der Roseraie Château de Munsbach am 28. Juni 2025 die Rose ‚Europa Donna‘ getauft.

Die Rosentaufe erfolgte auf Initiative des Vereins Europa Donna Luxemburg, der sich seit 2002 zu einem führenden Akteur im Kampf gegen den Brustkrebs entwickelt hat und vom Ministerium für Gesundheit und soziale Sicherheit anerkannt wird. Zu den Taufgästen zählten auch Martine Deprez, Ministerin für Gesundheit und soziale Sicherheit, Martine Hansen, Ministerin für Landwirtschaft, Ernährung und Weinbau, sowie Schüttringens Bürgermeister Claude Marson. „Mit dem Namen Europa Donna ist Engagement, Mut und Solidarität verbunden“, unterstrich Maryse Weirig-Hensel, Präsidentin der Lëtzebuerger Rousefrënn, anlässlich der Taufe der Rose ‚Europa Donna‘ in der Roseraie Château de Munsbach: „Jede/r von uns kennt mindestens eine von Brustkrebs betroffene Person, daher war es uns sehr wichtig, dieses Projekt und damit die großartige Arbeit zu unterstützen.“ Die Rose ‚Europa Donna‘ werde zur Botschafterin für den Einsatz gegen Brustkrebs, guter medizinischer Versorgung und vor allem für Hoffnung. Sie freute sich, dass I.K.H. Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg Taufpatin der Rose ‚Europa Donna‘ geworden ist und dankte ihr für ihren langjährigen Einsatz für gesundheitliche und soziale Projekte in der ganzen Welt.

„Diese Rose symbolisiert die Solidarität mit allen von Brustkrebs Betroffenen, vor allem Frauen“, hob Mariette Fischbach hervor, Präsidentin von Europa Donna Luxemburg. Wie sie erläuterte, ist die rosa Schleife das internationale Symbol des Engagements gegen den Brustkrebs. „Der lange Weg zwischen der Entstehung dieser Rose und ihrer Taufe spiegelt die Widerstandsfähigkeit, Hoffnung und Ausdauer angesichts einer Krankheit wider“, so Fischbach.

Die rosafarbene zart duftende Beetrose ‚Europa Donna‘ mit glänzendem Laub wurde vom renommierten deutschen Rosenzüchter Kordes Rosen gezüchtet und wird ca. 70 cm hoch. Ihre halbgefüllten Blüten sind besonders insektenfreundlich und setzen Hagebutten an. Die moderne und öfter blühende Gartenschönheit ist vital, krankheitsresistent und winterhart, erklärte Wilhelm-Alexander Kordes, Geschäftsführer des 1887 gegründeten Familienunternehmens Kordes Rosen. ‚Europa Donna‘ trägt außerdem das begehrte Gütesiegel der Allgemeinen Deutschen Rosenneuheitenprüfung (ADR) und wurde bereits bei mehreren europäischen Rosenneuheiten-Wettbewerben prämiert, bekräftigte ihr Züchter Thomas Proll.

I.K.H. Großherzogin Maria Teresa betonte anlässlich der Rosentaufe, dass auch ihre Mutter an Brustkrebs verstarb. Sie bedankte sich herzlich bei Europa Donna Luxemburg und den Lëtzebuerger Rousefrënn für ihr Engagement und wünschte der schönen neuen Rose ‚Europa Donna‘ guten Erfolg: „Vive la rose !“ Im Anschluss an die Rosentaufe unternahm sie einen Rundgang durch die Roseraie Château de Munsbach, die 2022 von der World Federation of Rose Societies mit dem „Award of Garden Excellence“ auszeichnet wurde und liebevoll von ehrenamtlichen Helfer/innen der Lëtzebuerger Rousefrënn gepflegt wird. In dem öffentlich und kostenfrei zugänglichen Rosengarten sind neben der Rose ‚Europa Donna‘ rund 600 Pflanzen und 160 Rosensorten zu bewundern. Hiervon wurden einige auch auf die Namen von Familienmitgliedern der großherzoglichen Familie getauft. Beim Abschied freute die Großherzogin sich über ein getopftes Exemplar der blühenden Botschafterin gegen den Brustkrebs, das ihr die Lëtzebuerger Rousefrënn überreichten und sie in ihrem Rosengarten auf Schloss Berg einpflanzen lässt.

Die Rosentaufe wurde musikalisch von Albena Petrovic und Karin Melchert begleitet. Zahlreiche Gäste sicherten sich eines der 150 Exemplare der neuen Rose ‚Europa Donna‘, die am Tag der Rosentaufe zugunsten von Europa Donna Luxemburg verkauft wurden. Nach Angaben von Europa Donna Luxemburg war die Rosentaufe zugleich europaweit die erste, die zugunsten von Europa Donna in einem der 47 Mitgliedsländer der Europäischen Koalition gegen Brustkrebs stattfand. Die Rose ‚Europa Donna‘ kann bei den Lëtzebuerger Rousefrënn unter [email protected] bestellt werden und ist ab Herbst wurzelnackt verfügbar. Mehr über Europa Donna Luxemburg unter www.europadonna.lu.