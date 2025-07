Saarland: Sechs Fahrzeug-Diebstähle in einer Nacht

SAARBRÜCKEN – In der Zeit von Freitag (25. Juli 2025) bis Samstag (26. Juli 2025) kam es im Raum Saarbrücken sowie in Wadgassen und Blieskastel zu einer Serie von Autodiebstählen.

Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge der Marke Peugeot, alle mit sogenanntem Keyless-Go-System ausgestattet, entwendet. Der entstandene Gesamtschaden bewegt sich im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand von einem gezielten Vorgehen professioneller Tätergruppierungen aus und warnt Fahrzeugbesitzer vor den technischen Manipulationsmethoden.

Im Einzelnen kam es zu folgenden Taten:

1. Saarbrücken, Steubenstraße (66119):

Tatzeit: Samstag, 26.07.2025, 00:00 – 12:30 Uhr Entwendet wurde ein dunkelblauer Peugeot 3008 Hybrid aus einer frei zugänglichen Grundstückseinfahrt.

2. Saarbrücken, Im Füllengarten (66115): Tatzeit: Samstag, 26.07.2025, 00:00 bis 04:30 Uhr Ein weißer Peugeot 3008E wurde von einem frei zugänglichen Parkplatz eines Mehrfamilienhauses entwendet.

3. Saarbrücken, Dornierstraße (66117):

Tatzeit: Freitag, 25.07.2025, 21:00 Uhr – Samstag, 26.07.2025, 11:00 Uhr Gestohlen wurde ein weißer Peugeot 3008 mit schwarzem Dach, der direkt vor einem Wohnhaus geparkt war.

4. Wadgassen, Am Neuländchen (66787):

Tatzeit: Samstag, 26.07.2025, 02:00 – 05:50 Uhr In diesem Fall wurde ein weißer Peugeot 5008 aus einer Auffahrt vor dem Anwesen entwendet.

5. Blieskastel, Saar-Pfalz-Straße (66440): Tatzeit: Samstag, 26.07.2025, 00:30 – 06:30 Uhr Hier wurde ein weißer Peugeot 3008, welcher am Fahrbahnrand vor einem Mehrfamilienhaus geparkt war, entwendet.

6. Blieskastel, Saar-Pfalz-Straße (66440):

In unmittelbarer Nähe zum vorherigen Tatort wurde ein weiterer schwarzer Peugeot 3008 gestohlen.

Die Ermittlungen werden durch das Dezernat für Eigentumskriminalität der Landespolizeidirektion geführt. Aufgrund der identischen Tatbegehung – das gezielte Ausnutzen von Keyless-Go-Systemen – ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich.

Von den Fahrzeugen fehlt bisher jede Spur.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Täter die Fahrzeuge mithilfe technischer Geräte geöffnet und gestartet haben, ohne dass die Originalschlüssel vorhanden waren. Hierbei verlängern die Täter mit elektronischen Hilfsmitteln die von den Fahrzeugschlüsseln ausgehenden Funkwellen um die avisierten Fahrzeuge zu entriegeln und zu starten. Diese Art der Tatausführung erfordert sehr wenig Zeit und verursacht keinen Lärm, sodass die Taten meist geräuschlos von statten gehen.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer hat in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder direkt der Kriminaldauerdienst Saarbrücken unter der Telefonnummer 0681 / 962-2133 entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache der Polizei Saarland unter https://www.saarland.de/polizei/DE/onlinewache genutzt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den sachgemäßen Umgang mit sogenannten Keyless Go-Systemen hin. Schützen Sie sich vor Autodieben:

1. Fahrzeugschlüssel sicher aufbewahren: Legen Sie Ihren Keyless-Go-Schlüssel niemals in der Nähe von Türen oder Fenstern ab – besonders nicht im Eingangsbereich Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung.

2. Funksignal abschirmen:

Verwenden Sie spezielle Schlüsseletuis oder Metallboxen, die das Funksignal blockieren. Prüfen Sie regelmäßig die Wirksamkeit: Funktioniert der Schlüssel in der Hülle direkt am Auto nicht, ist der Schutz in der Regel ausreichend.

3. Achtsamkeit beim Parken:

Achten Sie beim Abstellen Ihres Fahrzeugs auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Umgebung – insbesondere, wenn sich Personen mit Taschen, Koffern oder technischen Geräten unnatürlich verhalten.

4. Parkörtlichkeit

Nutzen Sie, wenn vorhanden, eine abschließbare Garage, um das Fahrzeug über Nacht darin zu parken.