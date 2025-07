Flammen aus dem Dach: Feuerwehr Daun bekämpft Brand mit Teleskop-Gelenkmast

KELBERG. Am 26.7.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 9.36 Uhr mit dem TGM (Teleskopgelenkmast) zum Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kelberg alarmiert. Dorthin rückte die Feuerwehr Daun mit dem Kommandowagen (KdoW), TGM und TLF (Tanklöschfahrzeug) 4000 aus.

Beim Eintreffen der Dauner Einsatzkräfte vor Ort schlugen bereits Flammen aus dem Dach heraus. Die Feuerwehr Kelberg und weitere Feuerwehren aus der VG Kelberg bekämpften das Feuer im Innenangriff.

Die Feuerwehr Daun brachte den TGM in Stellung. Die Korbbesatzung öffnete unter Atemschutz mit dem Einreißhaken von außen die Dachhaut und löschte mit einem C-Strahlrohr weitere Brandnester im Gebälk ab. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)