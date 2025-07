Schweich: Pkw auf Friedhofsparkplatz zerkratzt – Erheblicher Sachschaden

SCHWEICH – Wie die Polizeiinspektion Schweich mitteilt, kam es im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 8. Juli 2025, und Dienstag, dem 15. Juli 2025, kam es in der Bergstraße in Schweich zu einer erheblichen Sachbeschädigung an einem Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte dabei einen auf dem Parkplatz des Friedhofs abgestellten Volkswagen.

Erheblicher Sachschaden durch Zerkratzen des Lacks

Der Täter zerkratzte den Lack des Fahrzeugs auf der Beifahrerseite, mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstandes. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt, was eine kostspielige Reparatur für den Fahrzeughalter bedeutet.

Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Schweich

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Sie bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können oder verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum und Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 06502 9157-0 zu melden.