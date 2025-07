Antrittsbesuch in Luxemburg: Ministerpräsident Schweitzer bei Premier Luc Frieden

LUXEMBURG – „Rheinland-Pfalz und Luxemburg sind durch ihre geografische Nähe und eine jahrzehntelange vertrauensvolle Partnerschaft tief miteinander verbunden. Diese Verbindung ist der Schlüssel für eine starke wirtschaftliche, kulturelle und infrastrukturelle Zusammenarbeit, die weit über unsere Grenzen hinaus Wirkung zeigt“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer anlässlich eines Antrittsbesuch bei Premierminister Luc Frieden in Luxemburg, an dem auch die Bevollmächtigte Heike Raab und die luxemburgische Botschafterin Sylvie Lucas teilnahmen.

Im Anschluss an den Antrittsbesuch empfing der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Europastaatssekretärin Heike Raab zu einem Arbeitsessen.

Luxemburg ist einer der wichtigsten Partner von Rheinland-Pfalz in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Großregion, in der über 11,6 Millionen Menschen leben und zu der auch das Saarland, das französische Lothringen sowie in Belgien die Wallonie, die Fédération Wallonie-Bruxelles und die Deutschsprachige Gemeinschaft gehören. Rheinland-Pfalz und Luxemburg arbeiten grenzüberschreitend vor allem in den zentralen Bereichen Mobilität, polizeiliche Zusammenarbeit und Katastrophenschutz sowie der besseren Koordinierung im Gesundheitswesen zusammen. Knapp 39.000 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer pendeln täglich nach Luxemburg. Etwa 4.000 Luxemburgerinnen und Luxemburger leben auf der rheinland-pfälzischen Seite. Bilaterale Vereinbarungen festigen die Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der beruflichen Bildung. Die „Universität der Großregion“ (UniGR) als Verbund mehrerer Hochschulen aus den beteiligten Gebieten, darunter Trier und Luxemburg, unterstützt die Mehrsprachigkeit und die grenzüberschreitende Mobilität von Studierenden sowie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

„Unsere Großregion steht vor großen Herausforderungen – aber auch großen Chancen, wenn wir Bereiche wie Infrastruktur, Umweltschutz und wirtschaftliches Wachstum gemeinsam gestalten. Rheinland-Pfalz und Luxemburg sind starke Partner im Herzen von Europa“, betonte der Ministerpräsident. „Unsere bilateralen Beziehungen sind ein Motor für die gesamte europäische Zusammenarbeit. Unsere Grenze ist mehr als eine Linie auf der Karte: Sie ist Brücke und Symbol für gelebte Kooperation. Ob Verkehr, Kultur oder Bildung – gemeinsam schaffen wir Lösungen, die den Menschen auf beiden Seiten zugutekommen.“

Im Dezember 2024 empfing Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, die neue luxemburgische Botschafterin Sylvie Lucas in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung in Berlin. Beide betonten die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg und verständigten sich auf das gemeinsame Ziel, dass die temporären Grenzkontrollen in naher Zukunft wieder zurückgenommen werden. Für die Pendlerinnen und Pendler zwischen Rheinland‑Pfalz und Luxemburg, aber auch für die klein- und mittelständischen Betriebe in der Grenzregion bedeuten diese tägliche Verzögerungen und negative wirtschaftliche Entwicklungen. Rheinland-Pfalz setzt sich deshalb dafür ein, Grenzkontrollen auf das absolut Notwendige zu beschränken und zeitlich zu begrenzen. Von Januar 2023 bis Dezember 2024 hatte Rheinland-Pfalz turnusgemäß den Vorsitz im Gipfel der Exekutiven der Großregion inne und setzte dabei Schwerpunkte auf nachhaltige Energieversorgung, grenzüberschreitende Mobilität und Bevölkerungsschutz.