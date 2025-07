Nach Kollision mit Motorrad: Unbekannter Radfahrer in Lebensgefahr

SAARBRÜCKEN – Am Abend des 22. Juli 2025, gegen 21.50 Uhr, ereignete sich in der Trierer Straße (Einmündung Fritz-Dobisch-Straße) in Saarbrücken ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer kollidierten miteinander, wobei beide Beteiligten schwere Verletzungen erlitten. Sie mussten umgehend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Radfahrer in lebensbedrohlichem Zustand – Identität unbekannt

Besonders kritisch ist der Zustand des unfallbeteiligten Fahrradfahrers; er befindet sich nach Angaben der Polizei in einem lebensbedrohlichen Zustand. Seine Identität konnte bislang nicht geklärt werden.

Personenbeschreibung des unbekannten Fahrradfahrers:

Männlich, ca. 50-60 Jahre alt

Normale Statur

Kleidung: kurze graue Hose der Marke Adidas, kariertes Hemd (Blau, Gelb, Rot), blaue Strickweste, beige Sneaker

Mitgeführtes Fahrrad: Hellgraues E-Bike der Marke Scott

Unfallaufnahme und Zeugenaufruf

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, die rund vier Stunden in Anspruch nahm, war die Trierer Straße ab der Einmündung Fritz-Dobisch-Straße gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des unbekannten Fahrradfahrers oder zum Unfallhergang geben können, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321233 in Verbindung zu setzen.