Trier: Vereine „Silvesterlauf Trier“ und „Trierer Stadtlauf“ verschmelzen

TRIER – Alle großen Trierer Laufveranstaltungen finden ab sofort unter einem Dach statt. Das ist das Ergebnis der Verschmelzung des Vereins Trierer Stadtlauf mit dem Silvesterlauf Trier e.V., die im Hotel Weis in Mertesdorf vollzogen wurde.

Die komplett anwesenden Vorstände beider Vereine stimmten der Verschmelzung einstimmig zu. Beurkundet wurde dieser Schritt vom Trierer Notar Dr. Peter Wirth.

Aufnehmender Verein ist der zu den rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Spitzenklubs zählende Silvesterlauf Trier, auf den der Stadtlauf-Verein rückwirkend zum 1. Januar 2025 übertragen wird.

Als geschäftsführender Vorstand des Silvesterlauf Trier e.V. waren kürzlich Hans Tilly, Norbert Ruschel und Ferdinand Kordel bestätigt worden. Vom Verein Trierer Stadtlauf ist Hendric Griese in den erweiterten Silvesterlauf-Vorstand aufgerückt.

Sporthistorischer Schritt für Trier

„Es ist ein sporthistorischer Schritt für Trier. Es wächst zusammen, was zusammengehört“, kommentierte Silvesterlauf-Vorstandssprecher Hans Tilly das Prozedere, zu dem die Sportfunktionäre Michael Maxheim (Vizepräsident des Sportbundes Rheinland), Wolfram Braun (Beauftragter für Laufveranstaltungen im Leichtathletik-Verband Rheinland-Rheinhessen) und Marco Marzi (Vorsitzender des Stadtsportverbandes Trier) in das 4-Sterne-Haus im Ruwertal gekommen waren. Das Weinhotel mit seinem Inhaber Herbert Weis, ehemals selbst passionierter Marathonläufer, ist bereits seit Jahrzehnten Partner und Sponsor der beiden Trierer Laufveranstalter. Maxheim, Braun und Marzi begrüßten die Verschmelzung unisono als „sinnvolle Bündelung der Kräfte im traditionsreichen Trierer Laufsport“.

Nennenswerte Synergieeffekte durch Verschmelzung

Nico Klein, Vorsitzender des Trierer Stadtlauf, sprach von „den nennenswerten Synergieeffekten, die uns das Zusammengehen bringt“. Spürbar sei dies bereits bei der Organisation der jüngsten Events gewesen, zuletzt beim 39. Trierer Stadtlauf. Klein wirkt bereits seit Oktober 2024 auch als Vorstandsbeauftragter des Silvesterlauf-Vereins in der Nachfolge von Berthold Mertes, der mit seinem zwischenzeitlich verstorbenen Freund Christoph Güntzer 1990 die Silvesterlauf-Veranstaltung und 2002 den Silvesterlauf-Verein ins Leben gerufen hatte. Silvesterlauf-Gründer Mertes schob 2024 den Verschmelzungsprozess an und war ebenfalls nach Mertesdorf gekommen. Er ist weiterhin ehrenamtlich als Silvesterlauf-Renndirektor und Koordinator für den Spitzensportbereich tätig.

Der Verein Silvesterlauf Trier organisiert im Jahresverlauf nunmehr insgesamt sechs Veranstaltungen mit in der Summe 15.000 Teilnehmern; nächstes Großereignis ist das 24. Volksbank Trier Eifel- Flutlichtmeeting im Trierer Moselstadion am Dienstag, 2. September – als Generalprobe für die Leichtathletik-WM in Tokio (13.-21.09.). Aktuell zählen drei Aktive des Silvesterlauf-Vereins zur Weltklasse: die Hindernislauf-Spezialistinnen Gesa Krause und Olivia Gürth sowie Marathonläufer Samuel Fitwi. Für seine mehr als 300 größtenteils aktiven Mitglieder deckt der Silvesterlauf-Verein die ganze Palette des Sports vom Kinderturnen über Lauf- und Walkingtreffs, Rückenschule, Parasport bis hin zu inklusiven Bewegungsangeboten ab. Zudem engagiert er sich auch international in der Förderung talentierter Läuferinnen und Läufer aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda sowie in der Organisation von Jugendaustauschprojekten.

Alle Veranstaltungen des Vereins im Jahresverlauf im Überblick:

SWT-Kinderleichtathletik-Sportfest (jeweils im Februar), Bitburger 0,0%-Firmenlauf (jeweils am Vorabend von Christi Himmelfahrt), Trierer Stadtlauf (jeweils am Sonntag des Altstadtfestes Ende Juni), 24. Volksbank Trier Eifel-Flutlichtmeeting (2. September 2025), 5. Edith Lücke-Frauenlauf (14. September 2025), 36. Bitburger 0,0%-Silvesterlauf (31. Dezember 2025).