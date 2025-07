Spatenstich für Millionenprojekt: Neue Gruppenkläranlage Daufenbach startet

Trier-Land/Daufenbach – Mit einem symbolischen Spatenstich fiel nun der offizielle Startschuss für ein Jahrhundertprojekt in der Verbandsgemeinde Trier-Land: In Daufenbach beginnt der Bau einer hochmodernen Gruppenkläranlage, die mit rund 14 Millionen Euro Investition das bisher größte Einzelprojekt der Verbandsgemeinde darstellt.

Insgesamt werden für die gesamte Abwassergruppe Zemmer etwa 34 Millionen Euro investiert. Für Bürgermeister Michael Holstein ein Meilenstein: „Wir bauen nicht nur eine moderne, zeitgemäße Anlage, sondern denken mit der vierten Reinigungsstufe und einer leistungsstarken Solaranlage bereits heute an die Zukunft.“ Die neue Kläranlage ersetzt die bisherige, in die Jahre gekommene Teichkläranlage und wird künftig die Abwässer aus Daufenbach, Rodt, Schleidweiler und Zemmer reinigen.

Investition für sauberes Wasser und Klimaschutz

Die mechanisch-biologische Kläranlage ist für 6.200 Einwohnerwerte ausgelegt, sodass auch künftige Ortsentwicklungen berücksichtigt sind. Die bestehenden Anlagen in Zemmer und Schleidweiler werden in Regenüberlaufbecken umgewandelt, Rodt erhält ein komplett neues Regenüberlaufbecken.

„Die neue Anlage ist nicht nur für die Verbesserung der Wasserqualität der Kyll von großer Bedeutung, sondern auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Sicherung unserer Trinkwasserversorgung“, betonte Gerrit Geuting, Referatsleiter der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord.

Die Bauzeit der neuen Anlage ist auf drei Jahre angesetzt. Erwartet wird eine Förderung des Landes Rheinland-Pfalz von bis zu 60 Prozent sowie zinslose Darlehen, die das Projekt finanziell absichern.

Optimismus in der Ortsgemeinde

Auch Ortsbürgermeister Constantin Ney zeigte sich begeistert: „Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht. Dieses Projekt bedeutet eine nachhaltige Verbesserung für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde.“

Das Projekt in Daufenbach gilt als ein Paradebeispiel für nachhaltige Infrastrukturinvestitionen in Rheinland-Pfalz. Es zeigt, wie moderne Technik, Klimaschutz und Bürgerwohl Hand in Hand gehen können.