24-Stunden-Rennen: Blackout-Rätsel gelöst – Rennen soll bald weiter gehen!

NÜRBURG. Die gute Nachricht zuerst: Das spannende 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wird nach der erzwungenen Unterbrechung wieder aufgenommen! Um 19:05 Uhr rollen die Fahrzeuge in die Startaufstellung, und um 19:45 Uhr fällt der offizielle Neustart-Schuss hinter dem Führungsfahrzeug.

Nach einer weiteren Runde geht es dann endlich wieder voll zur Sache!

Das Blackout-Rätsel gelöst: Eine abgerauchte Trafostation ist schuld!

Nun ist auch die Ursache für den plötzlichen Stromausfall bekannt, der das Rennen lahmlegte: Eine Trafostation hinter der Tribüne T13 ist nach Informationen von Mercedes-AMG abgeraucht! Die T13 ist vielen als die seit Jahren wegen Baufälligkeit gesperrte Tribüne an der Zieleingangskurve des Grand-Prix-Kurses bekannt. Sie bildet gleichzeitig das Boxengebäude in der alten Nordschleifen-Boxengasse und war somit der neuralgische Punkt des Ausfalls.

Volle Fahrt voraus: Teams nutzten die Pause klug!

Während der Zwangspause durften die Teams fleißig an ihren Boliden arbeiten, Reifen und Fahrer wechseln und natürlich nachtanken – denn kein Parc fermé! Die Fahrzeuge kehren nun langsam von der Nordschleife zurück, bevor es dann zum Re-Start kommt. Die Spannung steigt, denn dieses 24-Stunden-Rennen am Nürburgring liefert schon jetzt mehr Drama als so manche Hollywood-Produktion!