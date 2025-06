Beliebte Badeseen rund um Trier – Diese Top-Spots machen dein Sommerwochenende perfekt!

TRIER. Die steigenden Temperaturen machen Lust auf Wasser – und die Region rund um Trier bietet dafür die perfekte Auswahl. Hier ein paar Badeseen für entspannte und erfrischende Sommertage:

1. Triolago (Riol, ca. 12 km)

Künstlicher Freizeitsee mit 10 ha Wasserfläche, Drei-Becken-Design, eigenem Badestrand, Wasserskiseilbahn, Wakeboard-Anlage & Sommerrodelbahn – ideal für Familien und Action-Fans. Mehr Infos zu Triolago

2. Stausee Losheim (Saarland, ca. 27 km)

Flach abfallender Strand, Bootsverleih (Tretboot, SUP), Wasserrutsche, Kneippanlage und Biergarten – der perfekte Familien-Spot. Mehr Infos zum Stausee Losheim

3. Bostalsee (Nohfelden, ca. 38 km)

Großes Freizeitrevier im Hunsrück: Bootfahren, Wandern & Gastronomie rund um Badewiesen. Paradies für Naturfreunde. Mehr Infos zum Bostalsee

4. Maare der Vulkaneifel

Schalkenmehrener & Gemündener Maar: Traumhafte Landschaft, Bootsverleih und Naturbäder.

Weinfelder (Totenmaar): Baden verboten, aber mystische Stimmung & Sagen – sehenswert.

Pulver- & Holzmaar (Gillenfeld): Kristallklares Wasser, ideal zum Schwimmen.

Mehr Infos zu den Dauner Maaren

5. Laacher See

Größter See in Rheinland-Pfalz mit offiziellem Badesteg, ideal für Schwimmen, Segeln und SUP. Vulkan-Caldera mit besonderem Flair. Mehr Infos zum Laacher See

Kurz-Tipps:

🌟 Wasserqualität: Alle Seen meist „ausgezeichnet“ gemäß EU-Standards.

👨‍👩‍👧‍👦 Familienfreundlich: Triolago, Losheim, Bostalsee – ideal für Kinder.

🌲 Natur pur: Maare bieten Ruhe & idyllische Wanderpfade.

🏄‍♂️ Aktivurlaub: Triolago (Wasserski), Bostalsee (Bootfahren), Laacher See (Segeln).

Dein perfekter Badetag

Für schnelle Erfrischung fahre zum Triolago oder Losheimer See. Wer mehr Natur und Ruhe sucht, wird bei Maare-Seen fündig – besonders Schalkenmehrener & Gemündener Maar. Und wer einmal im spektakulären Laacher See schwimmen will, sollte das Wochenende reservieren.