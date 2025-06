Großangelegte Kontrolle in Luxemburg: Polizei erwischt 40 „Handysünder“

FOETZ. Am späten Nachmittag des 19.6.2025 führte die Police Grand-Ducale in Foetz eine groß angelegte Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten Ablenkung am Steuer und Borddokumente durch. Insgesamt wurden 70 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden 40 Fahrer aufgrund der Benutzung des Mobiltelefons am Steuer gebührenpflichtig verwarnt (250 Euro und 4 Punkte). Darüber hinaus wurden jeweils gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt, da ein Fahrer keine gültige technische Kontrolle vorweisen konnte und ein Fahrzeug über ein nicht ordnungsgemäßes Kennzeichen verfügte. Gegen einen Fahrer wurde Protokoll erstellt, da er keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte. (Quelle: Police Grand-Ducale)