RLP: Schlägerei und Widerstand gegen Polizei – zwei Verletzte ins Krankenhaus

LUDWIGSAHFEN. Am heutigen Samstag kam es gegen 1.00 Uhr im Bereich der Uhlandstraße / Deichstraße in Ludwigshafen-Edigheim zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, wobei ein 42-jähriger verletzt wurde. Bis zum Eintreffen der Polizei waren bereits weitere Personen zu der Örtlichkeit gekommen.

In der Folge entwickelte sich eine weitere körperliche Auseinandersetzung, die erst durch den Einsatz weiterer Polizeikräfte sowie eines Diensthundes beruhigt werden konnte. Während der Maßnahme leistete ein 42-jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte, als ihm Handfesseln angelegt werden sollten. Ein 19-jähriger wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zwei Personen erlitten Verletzungen, die in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden mussten. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)