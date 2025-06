Ebling übergibt Förderbescheide: Sportplatz in Bitburg-Stahl wird erneuert

BITBURG. Es war ein großer Tag für Bitburg-Stahl und seinen Stahler SC: Innenminister Michael Ebling überreichte Bürgermeister Joachim Kandels Förderbescheide in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro und vollzog gleichzeitig mit allen Beteiligten den offiziellen Spatenstich zur Erneuerung der Stahler Sportanlage.

Die Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 traf auch die heimischen Gewässer mit voller Wucht und sorgte für schwerste Schäden. In Bitburg waren die Stadtteile Stahl und Erdorf besonders betroffen. So traf es auch den Stahler Sportplatz, der seit den 60er-Jahren seinen Platz direkt an der Nims hat. Die Anlage mit Spielfeld, Bolzplatz, Parkplatz und Sportgebäude wurde durch die Flut komplett zerstört. Seither fehlt in Bitburg-Stahl eine adäquate Sportanlage und die Stahler Kicker, die inzwischen eine Spielgemeinschaft mit dem TuS Mötsch haben, mussten u.a. auf den notdürftig hergerichteten Sportplatz in der ehemaligen US-Housing ausweichen.

Nachdem die Verwaltung Maßnahmenpläne erstellt und mit den beteiligten Behörden abgestimmt hatte, die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen und die Fördermöglichkeiten geprüft hatte, wurde für die Erneuerung des Sportplatzes Stahl Folgendes festgelegt: Der Sportplatz wird an seiner ursprünglichen Stelle als DIN-Rasenplatz mit Beregnungsanlage geplant. Dazu werden Stellplätze in naturnaher Bauweise und zusätzlich ein Bolzplatz vorgesehen. Mit Ausnahme des speziellen Ballfangzaunes wird es aufgrund der Lage keine weitere Einzäunung

geben.

Das mit den Förderstellen und dem Stahler SC abgestimmte neue Sportgebäude sieht einen Kubus vor, dessen Unterkonstruktion ein Stahlgerüst bildet, das auf Schraubfundamenten aufsetzt. So wird das Gebäude auf eine Höhe gebracht, die 15 cm höher liegt als der Wasserstand beim Jahrhundertereignis 2021 war.

Im Rahmen des Spatenstichs zum Neubau des Sportplatzes in Bitburg-Stahl überreichte Minister Ebling Bürgermeister Joachim Kandels als Voraussetzung für den Bau zwei Förderbescheide in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro. „Die Stadt Bitburg wird die Mittel für die Wiederherstellung des Sportplatzes und den Neubau des Sportheims einsetzen, um dem Stahler SC wieder eine Heimat zu geben. Ich freue mich sehr, dass wir auch hier sehen, dass die Förderungen aus dem Aufbauhilfefonds dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, so der Innenminister bei der Bescheidübergabe. Zusätzliche Fördermittel in Höhe von rund 40.000 Euro erhält die Stadt außerdem aus dem Sportstättenförderprogramm.

Bürgermeister Joachim Kandels dankte allen Beteiligten, die bei diesem Projekt Hand in Hand zusammenarbeiten und dank der Unterstützung des Landes eine neue, flutbeständige Sportanlage in Bitburg-Stahl entstehen lassen. Weitere Dankesworte sprachen Ortsvorsteher Willi Heyen und Winfried Kessler, Vorsitzender des Stahler SC. (Quelle: Stadt Bitburg)