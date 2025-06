„Gelebte Gemeinschaft“: Feuerwehr Hetzerath feiert 100-jähriges Jubiläum

HETZERATH. Am Pfingstwochenende gab es in Hetzerath gleich mehrere Gründe zum Feiern. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Hetzerath wurde das Verbandsgemeindefeuerwehrfest in diesem Jahr in Hetzerath ausgerichtet.

Im Rahmen eines feierlichen Festaktes fanden nicht nur zahlreiche Ernennungen und Beförderungen statt, sondern auch die Gründung der Bambini-Feuerwehr. Wehrführer Matthias Mischel eröffnete die Veranstaltung und begrüßte alle Gäste und Ehrengäste. Ein besonderer Dank galt Bürgermeister Manuel Follmann, der die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernahm.

Moderator Kevin Zimmer führte durch ein abwechslungsreiches Festprogramm, bestehend aus verschiedenen Ansprachen, geschichtlichen Rückblicken und musikalischer Begleitung durch den Musikverein Hetzerath. Bereits zu Beginn sorgten spannende Wettbewerbe der Jugendfeuerwehren sowie parallel dazu der Bambini-Feuerwehren um den Wehrleiter-Pokal für große Aufmerksamkeit. Die jungen Feuerwehrtalente zeigten dabei Teamgeist, Geschick und Einsatzfreude – und unterstrichen eindrucksvoll die Bedeutung der Nachwuchsarbeit innerhalb der Feuerwehrfamilie.

Bürgermeister Manuel Follmann, der gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Peter Gerhards die Gründung der Bambini-Feuerwehr übernahm, würdigte in seiner Ansprache das große Engagement aller Beteiligten: „100 Jahre Feuerwehr Hetzerath stehen nicht nur für eine beeindruckende Geschichte, sondern vor allem für gelebte Gemeinschaft, Verantwortung und Hilfsbereitschaft über Generationen hinweg. Die heutige Gründung der Bambini-Feuerwehr zeigt, dass dieses starke Ehrenamt auch in Zukunft gesichert ist.“Ortsbürgermeister Werner Monzel wie auch der Landtagsabgeordnete Dennis Junk, MdL, waren ebenfalls vor Ort und übermittelten ihre herzlichen Glückwünsche.

Im Anschluss an die Ansprachen hat Bürgermeister Manuel Follmann die offiziellen Ernennungen und Beförderungen vollzogen. Dabei unterstrich er noch einmal die besondere Bedeutung dieses Ehrenamtes und sprach seine herzlichsten Glückwünsche aus. Unterstützt wurde er dabei von dem stellvertretenden Wehrleiter Ralf Weiler, dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch sowie Wehrführer Matthias Mischel.

Zum Feuerwehrdienst hat Bürgermeister Manuel Follmann folgende

Kameraden verpflichtet:

Jochen Schneider und Luca Neidhöfer (beide Feuerwehr Hetzerath)

Lars Marius Brunstein, Ben Gansen, Valentin Max, Lukas Rößler, Paul Wahle, Daniel Graf sowie Pascal Schmitz (alle Feuerwehr Salmtal)

Für ihre gute Ausbildung und ihr Engagement wurden befördert:

Zum Feuerwehrmannanwärter: Lars Marius Brunstein, Ben Gansen, Valentin Max, Lukas Rößler und Paul Wahle (alle Feuerwehr Salmtal)

Zum Feuerwehrmann: Justin Hemmler, Jeldrik Jörgens, Jan-Mark Scheit, Jochen Schneider, Roland Schön, Matthias Wallesch sowie Arian Zey (alle Feuerwehr Hetzerath)

Zum Oberfeuerwehrmann bzw. zur Oberfeuerwehrfrau: Marcel Bäcker, Sascha Hasenstab, Tobias Hofer, Alexander Jakobs, Jonas Meyer, Luca Neidhöfer und Tim Reuter (alle Feuerwehr Hetzerath) Maximilian Haier und Kevin Thielges (beide Feuerwehr Rivenich), Katharina Köper (Feuerwehr Salmtal)

Zum Hauptfeuerwehrmann bzw. zur Hauptfeuerwehrfrau: Julia Ludwig und Pascal Schmitz (beide Feuerwehr Salmtal)

Zum Hauptfeuerwehrmann bzw. zur Hauptfeuerwehrfrau: Julia Ludwig und Pascal Schmitz (beide Feuerwehr Salmtal) Zum Löschmeister: Leon Laubach, Oliver Thommes, Benedikt Schröder, Tom Schu, Florian Weber und Ralph Willems (alle Feuerwehr Hetzerath)

Sebastian Binz, Marvin Mertes und Philipp Otten (alle Feuerwehr Salmtal)

Sebastian Binz, Marvin Mertes und Philipp Otten (alle Feuerwehr Salmtal) Zum Oberlöschmeister: Tobias Friedrich, Kai Fritsche und Christian Schritz (alle Feuerwehr Salmtal)

Peter Klein, Feuerwehr Salmtal, wurde zum Brandmeister befördert und zumGruppenführer bestellt.

Thomas Jakobs, Feuerwehr Hetzerath, wurde zum Oberbrandmeister befördert und zum Zugführer bestellt.

Beendet wurde der festliche Teil der Veranstaltung schließlich mit der feierlichen Fahnenzeremonie und dem anschließenden Schlusswort des Wehrführers Matthias Mischel. Dieser wurde von Peter Gerhards mit der Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Bernkastel-Wittlich für sein langjähriges Engagement ausgezeichnet – ein würdiger Höhepunkt eines rundum gelungenen Jubiläumsfestes.

Die Feuerwehr präsentierte sich am Folgetag noch einmal eindrucksvoll im Rahmen einer Blaulichtmeile – ein gelungener Abschluss eines rundum beeindruckenden Jubiläumswochenendes. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land)