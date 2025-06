Trier: Todesdrohung gegen Polizisten – Randalierer bedroht Beamte mit Messer

TRIER. Am gestrigen Dienstagabend informierte eine Anwohnerin eines Mehrparteienhauses in Trier-Süd die Polizei gegen 23.30 Uhr darüber, dass ein 50-jähriger Mann in seiner Wohnung im Haus randaliere. Bei Eintreffen der verständigten Streife drohte der Mann, die Beamten zu töten und erschien mit einem Messer in der Hand auf dem Balkon der Wohnung.

Der 50-Jährige, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes durch Kräfte des SEK in Gewahrsam genommen und im Anschluss in eine Klinik verbracht. Dort leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Gegen den 50-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)