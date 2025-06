++ TRIER: Razzia und SEK-Einsatz – Fünf Brüder wegen Verdacht auf Drogenhandel festgenommen ++

TRIER. Am 5. Juni 2025 führten die Staatsanwaltschaft Trier und das Fachkommissariat für Betäubungsmittelkriminalität der Kriminaldirektion Trier eine umfassende Aktion im Stadtgebiet durch. Mithilfe von Spezialeinsatzkräften wurden insgesamt sieben deutsche Tatverdächtige im Alter von 18 bis 33 Jahren festgenommen.

Diese Maßnahmen sind das Ergebnis intensiver Ermittlungen im Bereich des Betäubungsmittelhandels.

Verdacht auf Drogenhandel: Fünf Brüder im Zentrum der Ermittlungen

Im Fokus der Ermittlungen stehen fünf der sieben Festgenommenen, die Brüder sind. Sie stehen im dringenden Verdacht, mit Betäubungsmitteln, vornehmlich Amphetamin, in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Behörden sind alle Beschuldigten dringend verdächtig, in den Drogenhandel involviert gewesen zu sein und dabei arbeitsteilig vorgegangen zu sein. Parallel zu den Festnahmen wurden sieben Wohnungen sowie eine Gartenlaube mit zugehörigem Grundstück durchsucht.

Waffenfund und Beweismittel: Zwei Festnahmen auf frischer Tat

Zwei weitere Tatverdächtige konnten im Rahmen der Operation auf frischer Tat festgenommen werden. Bei ihnen wurden Waffen aufgefunden: Einer der Männer führte eine PTB-Handfeuerwaffe mit sich, der Andere ein Springmesser. Ihnen wird nun gemeinschaftliches bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Im Zuge der Maßnahmen wurden rund 2 Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel, mehrere Waffen und gefährliche Gegenstände, Konsum- und Handelsutensilien sowie eine Vielzahl an Datenträgern sichergestellt. Auf dem Grundstück der Gartenlaube konnte ein Rauschgiftspürhund zusätzliche Betäubungsmittel in mutmaßlich nicht geringer Menge aufspüren.

Haftbefehle erlassen: Untersuchungshaft für alle Tatverdächtigen

Alle sieben Tatverdächtigen wurden dem Richter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurden Haftbefehle erlassen und der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Aus ermittlungstaktischen Gründen bittet die Polizei aktuell von weiteren Presseanfragen abzusehen. Die Ermittlungen in diesem umfangreichen Fall dauern an.