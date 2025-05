++ Region: Gewittriges Wochenende – Starkregen und Hagel möglich ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen am heutigen Samstag ab Mittag kräftige Gewitter. Laut Warnungen des Deutschen Wetterdienstes sind Starkregen und Hagel möglich, lokal kann es schwere Sturmböen geben.

Die Temperaturen steigen auf schwülwarme 26 bis 30 Grad, in Hochlagen bis 24 Grad. Auch in der Nacht zum Sonntag drohen weiter kräftige Schauer und einzelne Gewitter.

Am Sonntag selbst beruhigt sich das Wetter zunächst nicht, die Unwettergefahr hält laut DWD an. Voraussichtlich erst am Mittag und Nachmittag ziehen die Niederschläge nach Osten ab. Die Höchsttemperatur erreicht 23 bis 27 Grad, in den Hochlagen der Eifel 19 Grad. (Quelle: dpa)