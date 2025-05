Nach Druck durch Landesverband – AfD-Fraktion im Trierer Stadtrat heißt nun „DIE DEMOKRATEN“

TRIER. Die frühere AfD-Fraktion im Trierer Stadtrat tritt künftig unter neuem Namen auf: „DIE DEMOKRATEN“. Der Schritt folgt auf massiven Druck des AfD-Landesvorstands, der den verbliebenen Mitgliedern ein Ultimatum stellte, mit drastischen Konsequenzen bei Nichtbeachtung.

Der Hintergrund: Der langjährige Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Michael Frisch hatte die Partei bereits im August 2024 verlassen. Trotz seines Parteiaustritts blieb er auf Wunsch der Fraktion Vorsitzender. In kommunalen Räten ist eine solche Konstellation nichts Ungewöhnliches. Doch dem Landesvorstand der AfD war das wohl ein Dorn im Auge. Man forderte, Frisch entweder abzusetzen oder aus der Fraktion auszuschließen. Die Mehrheit der Fraktionsmitglieder verweigerte dies jedoch.

Am 15. Mai 2025 reagierte der AfD-Landesvorstand: Die Fraktion durfte fortan nicht mehr unter dem Namen „AfD“ auftreten – andernfalls drohte ein Rechtsstreit. Um juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden, entschloss man sich zur Umbenennung in „DIE DEMOKRATEN“.

Mit dem neuen Namen wolle man ein Zeichen setzen: „Wir waren und sind überzeugte Demokraten, obwohl wir viele Entwicklungen in unserem Land kritisch sehen“, heißt es in der Mitteilung der Fraktion. Ziel bleibe weiterhin die Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger in Trier – unabhängig vom Parteinamen.

Zusammensetzung der neuen Fraktion

Nach dem freiwilligen Austritt von Fraktionsmitglied Thiel bestehen „DIE DEMOKRATEN“ nun aus: