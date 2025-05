Über Fenster Zutritt verschafft: Einbruch in Fleischerei in Longuich

LONGUICH. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, brachen bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag, 18. Mai, 15:30 Uhr und dem frühen Montagmorgen, 19. Mai 2025, 4:25 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Fleischerei in der Straße in den Kreuzfeldern in Longuich ein.

Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchten anschließend die Büro- und Geschäftsräume. Dabei entwendeten sie Bargeld und Wertgegenstände.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.