RLP: Erst Vorfahrt genommen, dann Autofahrer mit Schlagring attackiert

NEUSTADT a. d. WEINSTRAßE. Ein 19-jähriger Autofahrer ist in Neustadt an der Weinstraße von Insassen eines anderen Wagens angegriffen worden. Wie die Polizei berichtete, wurde dem 19-Jährigen in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Diedesfeld nach eigener Aussage zunächst die Vorfahrt genommen.

Als er den Fahrer des anderen Wagens darauf ansprach, hätten der und die drei weiteren Insassen den Mann bedroht und körperlich angegriffen. Demnach schlugen sie ihn mit Schlagringen und zogen ihn aus seinem Auto. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Sachverhalt zu klären. (Quelle: dpa)