Teamgeist, Wissen, Spaß: Erster Azubi-Tag der Stadtverwaltung Bitburg

BITBURG. Erstmals veranstaltete die Stadtverwaltung Bitburg mit ihren Auszubildenden einen eigenen Azubi-Tag – ein Tag ganz im Zeichen des Miteinanders, der Information und der Motivation. Insgesamt elf bestehende und künftige Auszubildende aus den Bereichen Verwaltung, IT, Bauhof und Stadtwerke nahmen daran teil und verbrachten gemeinsam mit den Betreuern Rainer Enser und

Rachel Keil sowie Mitgliedern der Jugend- und Ausbildungsvertretung Nico

Hoffmann und Dennis Stein einen erlebnisreichen Tag.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Joachim Kandels, Büroleiter Thomas Mayers und Sandra Theis aus der Personalabteilung, starteten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem gesunden Frühstück in den Tag – unterstützt von der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. Nach dem Frühstück durften die Azubis direkt aktiv werden: Ein eigens erstelltes Kreuzworträtsel rund um die Stadtverwaltung testete auf unterhaltsame Weise das Verwaltungswissen.

Gut gestärkt ging es dann mit dem Bus in Richtung Trier mit einem Zwischenstopp an der Mariensäule und einem beeindruckenden Blick über die Stadt. Danach wartete schon das sportliche Highlight: ein Besuch in der Kletterhalle „Cube Trier“, wo die städtischen Auszubildenden mit professioneller Anleitung selbst die steilsten Wände meisterten. Hier zeigte sich: Klettern ist Teamarbeit – Vertrauen, Kommunikation und gegenseitige Unterstützung waren gefragt. Schnell bildeten sich erste Teams, die sich gegenseitig sicherten und anfeuerten. Eine wichtige Erfahrung, die auch im Berufsalltag eine große Rolle spielt.

Fazit: Der erste Azubi-Tag war ein gelungener Auftakt, der nicht nur den Teamzusammenhalt gestärkt, sondern auch viele positive Eindrücke hinterlassen hat. Alle Beteiligten freuen sich schon auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr. (Quelle: Stadt Bitburg)