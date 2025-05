RLP: Auto stürzt 10-Meter-Böschung runter – Fahrer schwerverletzt

VALLENDAR. Am 1.5.2025 wurde der Polizei gegen 22.28 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L308 zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar gemeldet. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein PKW die L308 in Fahrtrichtung Vallendar und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überfuhr mehrere Leitpfosten und stürzte anschließend eine etwa zehn Meter tiefe Böschung hinunter. Es kam in Hanglage an einem Baum zum Stillstand.

Im Fahrzeuginneren wurde auf dem Beifahrersitz eine schwer verletzte Person festgestellt, die nur eingeschränkt ansprechbar war. Da sich keine weitere Person im Fahrzeug befand, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie eines Diensthundes eingeleitet.

Zur Rettung der verletzten Person musste das Fahrzeug durch die Feuerwehr Vallendar freigeschnitten werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die festgestellte Person selbst das Fahrzeug geführt hat. Spuren im Innenraum sowie die nicht zu öffnenden Fahrzeugtüren deuten darauf hin, dass der Mann während des Unfalls nicht angeschnallt war und durch die Wucht des Aufpralls auf den Beifahrersitz geschleudert wurde.

Bei dem 41-jährigen Mann konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Die L308 war für die Dauer der Unfallaufnahme rund vier Stunden voll gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss unfallursächlich gewesen sein. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)