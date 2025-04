Symbol der Hoffnung: Neuer Friedensplatz in der Kulturgießerei Saarburg eingeweiht

SAARBURG. Im Innenhof der Kulturgießerei in Saarburg ist ein kleiner Friedensplatz entstanden, der am 8. April im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern beteiligter Vereine, wie dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg, der Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Saarburg sowie der Kulturgießerei, der Glockengießerei Brockscheid aus der Eifel und des Stadtbürgermeisters feierlich eingeweiht wurde.

Zentrales Element des Platzes ist die im Rahmen des Dreiländerprojekts All4PEACE in der Kulturgießerei gegossene Friedensglocke. Die sich darstellende Installation wurde vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg in Abstimmung mit der Kulturgießerei konzipiert und an einer attraktiven Stelle im Innenhof realisiert. Die Erstellung des Glockenpodestes und Bereitstellung der Informationstafel in Höhe von rund 3.000 Euro wurde vom VVV übernommen. Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik Saarburg spendete eine Friedenslinde. Diese wird zukünftig Schatten spenden und rundet den neuen Platz harmonisch ab.

Dr. Anette Barth, Geschäftsführerin der KulturGießerei dankte: „Dieser schöne und würdige Friedensplatz ist ein wunderbarer Standort für die Glocke und unterstreicht die Bedeutung des Projekts ALL4PEACE, das im Dreiländereck nun durch die Glocken in Saarburg, Mamer und Verdun gemeinsame Orte des Friedens geschaffen hat. Unser Dank gilt allen Beteiligten, die diesen wunderbaren Platz ermöglicht haben.“

Das Projekt PeaceBell, initiiert im Jahr 2017 durch Michael Patrick Kelly, hat sich von einem Kunstprojekt zu einem umfassenden Sozialprojekt mit großer Reichweite entwickelt. Im Kern steht die Idee des Friedens, die durch das Symbol der aus Kriegsschrott gegossenen Glocke transportiert wird. Das Projekt baut Brücken zwischen Menschen und setzt sich für ein Miteinander jenseits von Radikalismus und Spaltung ein. Inspiriert durch dieses Projekt entstand die Idee, gemeinsam mit der „Maison Citoyenne“ in Mamer (L) und dem „World Centre for Peace“ in Verdun (F) drei Friedensglocken für das Dreiländereck zu gießen. Die Glocke dient in Zukunft im Museum Glockengießerei Mabilon und bei Ausstellungen und Aktionen als Treffpunkt für alle, die die Bedeutung von Zusammenhalt in einer von Unruhe und Konflikten geprägten Welt erkannt haben.

Die Entscheidung, die Friedensglocke in Saarburg in der ehemaligen Glockengießerei Mabilon, auszustellen, betont die historische Bedeutung des Ortes. Die Familie Mabilon prägte die Glockengießerkunst in Saarburg von 1770 bis 2002. (Quelle: Stadt Saarburg)