Mehrere Vorfälle am Haltepunkt Trier-West: Personenzug muss Schnellbremsung einleiten

TRIER. Die Bundespolizei Trier sieht sich aktuell mit einer beunruhigenden Entwicklung konfrontiert: Trotz wiederholter Warnungen kommt es auf der neuen Weststrecke in Trier vermehrt zu gefährlichen Gleisüberschreitungen durch Unbefugte.

Diese Handlungen bergen nicht nur erhebliche Risiken für die Personen selbst, sondern können auch gravierende Folgen für den Bahnverkehr haben.

Zug muss Notbremsung einleiten – Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Ein konkreter Vorfall ereignete sich am Samstagmittag im Bereich des Haltepunktes Trier-West. Innerhalb kurzer Zeit überschritt ein 32-jähriger Mann mehrfach die Gleise an einer Stelle, die dafür nicht vorgesehen ist. Diese leichtsinnige Aktion zwang den Führer eines Personenzuges zu einer umgehenden Schnellbremsung, um eine mögliche Kollision zu verhindern. Der Vorfall führte dazu, dass der betroffene Lokführer im Anschluss seinen Dienst nicht fortsetzen konnte und abgelöst werden musste.

Konsequenzen für den Verursacher – Ermittlungen aufgenommen

Der 32-jährige Mann konnte kurz darauf von der Bundespolizei in der Nähe eines Lebensmittelgeschäftes angetroffen werden. Er wurde eingehend über die Gefahren seines Handelns und die möglichen Konsequenzen aufgeklärt. Da er die Schnellbremsung des Zuges verursachte, muss er sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gemäß § 315 Strafgesetzbuch verantworten.

Bundespolizei appelliert an die Vernunft und informiert über Gefahren

Die Bundespolizei Trier bekräftigt erneut ihre Warnung vor den Gefahren, die von Bahnanlagen ausgehen. „Bahnanlagen sind keine Orte für Abenteuer, Spiel und Spannung“, betont die Behörde. Das Betreten und Überqueren der Gleise ist strengstens verboten. In diesem Zusammenhang richtet die Bundespolizei einen dringenden Appell an Eltern, Sorgeberechtigte sowie Lehr- und Erziehungspersonal, die Sensibilisierung für diese Thematik zu verstärken und auf die potenziellen Risiken hinzuweisen. Detaillierte Informationen zum richtigen Verhalten an Bahnanlagen sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de abrufbar.