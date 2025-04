RLP: Vermeintlicher Grusel-Fund am Bahnsteig sorgt für Polizeieinsatz

Gruselfund an den Bahngleisen? Am Freitagabend wurde der Polizei Wörrstadt ein mutmaßlicher Knochenfund in der Nähe der Professor-Neeb-Straße gemeldet. Vor Ort staunten die Beamten nicht schlecht – doch es gab schnell Entwarnung.

Ein Passant hatte im Bereich der Bahngleise ein auffälliges Objekt entdeckt, das stark einem menschlichen Fußknochen ähnelte. Umgehend wurde die Polizei alarmiert – die Sorge war groß, dass es sich um Überreste eines Verbrechens handeln könnte.

Polizei klärt schnell auf: Kein Fall für die Gerichtsmedizin

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten untersuchten den Fundort gründlich – und konnten schon nach kurzer Zeit Entwarnung geben:

Bei dem Knochen handelte es sich nicht um menschliche Überreste – sondern um einen künstlichen Halloween-Dekoartikel.

Der täuschend echte Skelettteil hatte offenbar seinen Weg aus der privaten Gruselkiste in die Öffentlichkeit gefunden.

Deko sorgt für Polizei-Einsatz

Kuriose Funde wie dieser sind für die Polizei keine Seltenheit, insbesondere rund um Halloween. In diesem Fall wurde die Deko fachgerecht entsorgt, um zukünftige Verwechslungen zu vermeiden.

Ein bisschen Gänsehaut, viel Aufklärung – und am Ende ein Lächeln

Was wie ein Kriminalfall begann, endete in einem harmlosen – wenn auch skurrilen – Einsatz. Für Gesprächsstoff dürfte der „Skelett-Schreck“ dennoch sorgen.