SSV Trier: Starke Leistungen bei Nachwuchs-Schwimmfest – viele Top-Platzierungen

TRIER/KOBLENZ. Am vergangenen Sonntag stand der Schwimmnachwuchs des SSV Trier erneut im Mittelpunkt. Mit 24 jungen Schwimmerinnen und Schwimmern aus verschiedenen Altersklassen und Trainingsgruppen reiste das Team nach Koblenz, um sich mit Athleten anderer Vereine aus der Großregion zu messen.

Für einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es der erste Wettkampf, was die Aufregung entsprechend steigerte. Insgesamt hatten zehn Vereine aus Rheinland-Pfalz für das Nachwuchsschwimmfest gemeldet. Mehr als 160 Kinder absolvierten fast 480 Starts über 25, 50 und 100 Meter in allen Schwimmstilen. Der Nachwuchs des SSV Trier war dabei rund 80 Mal am Start und zeigte durchweg starke Leistungen.

Besonders beeindruckend war das Abschneiden der jüngsten Starter im Jahrgang 2018, die mit großer Begeisterung am kindgerechten Wettkampf über 25 Meter teilnahmen. Theodor de Brito Martins und Philipp Hausmann konnten sich bei ihrem Wettkampfdebüt direkt Podestplätze sichern und stolz ihre ersten Medaillen in Empfang nehmen.

Auch in den älteren Jahrgängen gab es zahlreiche Spitzenplatzierungen. Lisanna Wunder und Johann Manfred Weinandy (beide Jahrgang 2017) traten in verschiedenen 50-Meter-Disziplinen an und schafften es ebenfalls aufs Podium. Im Jahrgang 2015 dominierte Paula Klaeren: Sie gewann alle ihre Rennen über 100 Meter Brust, Freistil und Rücken sowie 50 Meter Schmetterling und sicherte sich vier erste Plätze. Ihre Vereinskameradinnen Hannah Palm und Luisa Pütz (beide Jahrgang 2015) komplettierten das hervorragende Mannschaftsergebnis mit zweiten und dritten Plätzen. Weitere Podestplatzierungen erzielten Clara Heinen (Jahrgang 2011), Patrick Bartak-Petry (Jahrgang 2010) und Peter Weinandy (Jahrgang 2012).

Neben den Podestplätzen (7-mal Gold, 9-mal Silber und 8-mal Bronze) erreichten die SSV-Schwimmer/-innen bei 75 Starts insgesamt 32 Platzierungen in den Top 10. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten persönliche Bestzeiten verbessern und sich in einem starken Teilnehmerfeld behaupten.

Ein großer Erfolg für die jungen Athleten und ihre Trainer Jessica Rock, Tine Hausmann, Petra Heil und Johannes Bröhl, die mit vor Ort waren. Dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Eltern, die ihre Kinder lautstark anfeuerten, wurde der Wettkampftag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ein besonderer Dank gilt Markus Kasper, Abteilungsleiter Schwimmen im SSV Trier, sowie Karin Weinandy, die als Kampfrichter vor Ort waren und damit die Teilnahme am Wettkampf ermöglichten. Der Verein ist dringend auf weitere engagierte Eltern angewiesen, die sich als Kampfrichter ausbilden lassen, da ohne sie eine Teilnahme an zukünftigen Wettkämpfen nicht möglich ist.

Nach einer kurzen Erholungspause während der Osterferien richten die Nachwuchsschwimmerinnen und -schimmer des SSV Trier ihren Fokus auf die kommenden Wettkämpfe. Geplant sind Starts beim „Diddelanger Schammfest“ im Geesseknäppchen in Luxemburg sowie beim 42. Peter-&-Paul-Schwimmfest (31.05.2025 bis 01.06.2025) – dem größten Wettkampf seiner Art in der Region und einem der Höhepunkte im Vereinskalender. (Quelle: SSV Trier Abteilung Schwimmen)