Stadt Trier: Wie das Bürgeramt künftig „noch schneller“ werden soll

TRIER. Ab dem 5. Mai erweitert das Bürgeramt am Viehmarktplatz in Trier seine Servicezeiten und strukturiert den Zugang zu Terminen neu. Die Maßnahmen sollen die Erreichbarkeit verbessern und die Abläufe für Bürgerinnen und Bürger effizienter und „noch schneller“ gestalten, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heisst.

Künftig ist das Bürgeramt dabei 30,5 Stunden pro Woche geöffnet, das sind drei Stunden mehr als bisher. Die neuen Öffnungszeiten gelten wie folgt:

Montag: 10:00 – 16:00 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Freitag: 07:00 – 12:30 Uhr

Donnerstag: 10:00 – 18:00 Uhr

Im Servicebereich werden künftig zwei sogenannte Schnellschalter eingerichtet, an denen verschiedene Anliegen ohne vorherige Terminvereinbarung erledigt werden können. Dazu zählen u. a.:

Beantragung von Führungszeugnissen

Melde- und Lebensbescheinigungen

Beglaubigungen

Aktivierung der Online-Ausweisfunktion

Änderungen bei Kfz-Scheinen nach Ummeldung

Ausstellung von Steuer-ID-Zweitdokumenten

Untersuchungsberechtigungsscheine

Neuer Abholautomat im Rathaus

Ebenfalls soll ab dem 5. Mai im Foyer des Rathauses am Augustinerhof ein Dokumenten-Abholautomat zur Verfügung stehen. Bürgerinnen und Bürger, die beispielsweise einen neuen Reisepass oder Personalausweis beantragt haben, erhalten nach Fertigstellung eine Benachrichtigung per SMS mit PIN. Mit diesem Code kann das Dokument dann täglich zwischen 6 und 22 Uhr an der Box abgeholt werden – ohne Wartezeit und ohne Termin.

Kurzfrist-Termine für spontane Anliegen

Wer kurzfristig einen Termin benötigt, kann ab sofort ebenfalls auf ein zusätzliches Angebot zurückgreifen: Täglich rund 25 Kurzfrist-Termine werden jeweils 15 Minuten vor Öffnung des Bürgeramts online freigegeben.

Offener Dienstag wird wieder abgeschafft

Der zuletzt testweise eingeführte offene Dienstag ohne Terminvergabe wird wieder durch eine reguläre Terminvergabe ersetzt. Nach Angaben der Stadt konnten während des Testzeitraums Rückstände abgebaut werden, inzwischen ermögliche die Terminstruktur eine effizientere Bearbeitung als der freie Zugang.