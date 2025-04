Streit wegen Frau eskaliert in der Domänenstraße – mit Messer bedroht!

Ein heftiger Streit wegen einer Frau ist am gestrigen Sonntagabend in der Domänenstraße in Trier eskaliert – dabei war auch ein Messer im Spiel. Die Polizei musste eingreifen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei über einen lautstarken Streit zwischen mehreren Personen informiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine aufgebrachte Gruppe – und ein am Boden liegendes Messer, das sofort als potenziell gefährlich eingestuft wurde. Aus Sicherheitsgründen wurden die Beteiligten unverzüglich fixiert.

Streit wegen gemeinsamer Freundin eskaliert

Wie die Polizei berichtet, begann die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern – der Grund: eine gemeinsame Freundin. Im Verlauf des Streits schaltete sich ein Verwandter der Frau ein und bedrohte einen der Männer mit dem Messer. Glücklicherweise kam es nicht zu einer konkreten Attacke, jedoch folgten Handgreiflichkeiten zwischen den Beteiligten.

Die Polizei konnte den Ablauf weitgehend rekonstruieren und hat gegen mehrere Personen Strafanzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen.