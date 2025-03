Skandal in Wittlich: Unbekannter filmt heimlich Kunden in Umkleidekabine

WITTLICH. Ein Unbekannter hat in einer Umkleidekabine der C&A-Filiale in der Schlossgalerie Wittlich eine Minikamera installiert – offenbar mit dem Ziel, heimlich Bildaufnahmen von ahnungslosen Kundinnen und Kunden anzufertigen. Der Vorfall ereignete sich am 1. Februar 2025 zwischen 10:00 und 13:15 Uhr. Die Polizei konnte die Kamera sicherstellen und auswerten – mit brisantem Ergebnis: Der Täter hat sich selbst gefilmt!

Ermittlungserfolg: Polizei hat ein klares Bild des Verdächtigen

Was der Mann wohl nicht bedacht hatte – beim Anbringen der Kamera zeichnete das Gerät hochwertige Aufnahmen von ihm selbst auf. Die Polizei veröffentlicht nun die Bilder des Verdächtigen auf ihrer Fahndungshomepage und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Serientäter? Kamera wurde bereits in Zugtoilette entdeckt

Die Ermittlungen ergaben, dass dieselbe Minikamera zuvor in einer Zugtoilette angebracht wurde. Welche Bahnstrecke betroffen war, ist derzeit noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter systematisch versucht hat, unberechtigte Aufnahmen von Personen in besonders privaten Momenten anzufertigen.

Polizei bittet um Hinweise: Wer kennt diesen Mann?

Die Kriminalinspektion Wittlich ermittelt wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a StGB) und sucht dringend nach Zeugen. Wer den Mann erkennt oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen:

📞 Telefon: 06571/926110

📧 E-Mail: [email protected]