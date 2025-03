Frühlingswetter in Rheinland-Pfalz & Saarland: Temperaturen bis 19 Grad erwartet!

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen sich in den kommenden Tagen auf frühlingshafte Temperaturen und reichlich Sonne freuen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Höchstwerte auf bis zu 19 Grad, während Regen vorerst nicht in Sicht ist.

Wettervorhersage für die kommenden Tage

Dienstag: Teils dichtere Schleierwolken begleiten die Sonne, es bleibt aber trocken . Die Temperaturen erreichen 12 bis 15 Grad , auf dem Erbeskopf etwa 10 Grad . Nachts bleibt es meist klar mit Tiefstwerten von -1 bis -5 Grad , in Tallagen des Berglands sogar bis -7 Grad .

Teils dichtere Schleierwolken begleiten die Sonne, es bleibt aber . Die Temperaturen erreichen , auf dem Erbeskopf etwa . Nachts bleibt es meist klar mit Tiefstwerten von , in Tallagen des Berglands sogar bis . Mittwoch: Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 17 Grad , im höheren Bergland auf rund 13 Grad .

Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen. Die Höchstwerte steigen auf , im höheren Bergland auf . Donnerstag & Freitag: Noch wärmere Temperaturen! 15 bis 19 Grad sind möglich. In den Nächten steigen die Werte allmählich an, wobei in einigen Tallagen noch Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet werden.

Frühlingshafte Temperaturen & milde Nächte

Mit den steigenden Temperaturen kehrt der Frühling in die Region zurück. Die Sonnenstunden nehmen zu, während sich die kalten Nächte langsam verabschieden. Wer das milde Wetter genießen möchte, kann sich auf ideale Bedingungen für Spaziergänge und Outdoor-Aktivitäten freuen.