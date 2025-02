Wittlich: Schlägerei zwischen Lkw- und Pkw-Fahrer – Zeugen gesucht!

WITTLICH. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, kam es bereits am Dienstag, 18.02.2025, in der Hochstraße in Wittlich zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Lkw-Fahrer, dessen Fahrzeug die Straße blockierte und einem nachfolgenden Pkw-Fahrer, der dadurch an der Weiterfahrt gehindert wurde.

Nach Angaben der Beteiligten sollen zwei Damen mit einem roten Pkw unmittelbare Zeuginnen gewesen sein, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren. Insbesondere diese beiden Zeuginnen wie auch alle Weiteren werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich zu melden. Tel.: 06571-9260 oder [email protected]