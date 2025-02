Viele Verletzte bei Busunfall: Wie gefährlich ist Busfahren?

SAARBRÜCKEN. Zwei Busse knallen frontal ineinander, mindestens 33 Menschen werden verletzt. Dieser Unfall sorgte am Montag in Saarbrücken für Bestürzung. Wie oft passieren Unfälle mit Bussen?

Wie gefährlich ist Busfahren?

Auch wenn so ein Unfall schockiert – generell sind Busse relativ sicher. «Der Bus ist nach dem Flugzeug und der Bahn ein sehr sicheres Verkehrsmittel», sagte Kirstin Zeidler, Leiterin der Unfallforschung der Versicherer. «Busunfälle sind glücklicherweise vergleichsweise selten. So ein Unfall, wie wir ihn jetzt sehen mussten, ist äußert selten.»

Bei Unfällen mit Verletzten oder Toten entfallen nach ihren Angaben etwa zwei Prozent auf Busse. 2023 gab es demnach in Städten und Ortschaften rund 5.200 Unfälle mit Linien- oder Reisebussen mit Verletzten oder Toten. «In dieser Statistik sind Verletzte innerhalb und außerhalb der Busse enthalten, etwa Fußgänger und Radfahrer», sagte Zeidler. «Sie machen einen erheblichen Anteil aus.» Fahrgästen im Bus passiert also seltener etwas.

Warum muss ich mich im Linienbus nicht anschnallen?

«In Reisebussen besteht Gurtpflicht, da sind auch Gurte vorhanden», erklärt Zeidler. «In Linienbussen, wie auch Straßenbahnen ist das Angurten nicht vorgesehen.»

In der Straßenverkehrsordnung gibt es nämlich Ausnahmen bei der Gurtpflicht, etwa für «Fahrten in Kraftomnibussen, bei denen die Beförderung stehender Fahrgäste zugelassen ist», wie es dort heißt. Würde auch in Linienbussen eine Anschnallpflicht bestehen, würden sämtliche Stehplätze wegfallen – das hätte Auswirkungen auf die Kapazität.

«Das Unfallbild bei Reisebussen und Linienbussen unterscheidet sich. Bei den Reisebussen sind Unfälle zwar besonders selten, dann aber häufig schwer», erklärt Zeidler. «Ein erheblicher Anteil der Busunfälle entfällt auf Linienbusse, weil die viel mehr unterwegs sind. Dort sind die Verletzungen der Insassen aber überwiegend leicht.» Die Unfälle passierten oft beim Anfahren, Ausweichen, Bremsen oder Ein- und Aussteigen.