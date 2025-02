Neue Aussage zur Zukunft der US-Truppen in Rheinland-Pfalz – Droht der Abzug unter Trump?

STUTTGART/REGION. Die neue US-Regierung plant derzeit keine umfassenden Kürzungen der Truppenstärke in Europa. Dies bekräftigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei seinem Besuch der Hauptquartiere des Europa- und Afrikakommandos der US-Streitkräfte in Stuttgart. Gleichzeitig kündigte er jedoch an, dass eine weltweite Überprüfung der Streitkräftelage erfolgen werde.

Keine kurzfristigen Änderungen – aber langfristige Unsicherheit

Während seiner Gespräche mit hochrangigen Militärvertretern erklärte Hegseth, dass es momentan keine Pläne für Truppenreduzierungen gebe. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump möglicherweise andere verteidigungspolitische Prioritäten setzen werde als die vorherige Administration unter Joe Biden.

In Deutschland sind derzeit rund 37.000 US-Soldaten stationiert, ein erheblicher Teil der insgesamt 78.000 US-Streitkräfte in Europa. Besonders Rheinland-Pfalz spielt eine zentrale Rolle für die amerikanische Militärpräsenz: Dort leben nach Angaben des Mainzer Innenministeriums insgesamt 50.000 Amerikanerinnen und Amerikaner, darunter Soldaten, zivile US-Mitarbeiter und deren Familien. Wichtige Stützpunkte befinden sich unter anderem in Ramstein, Spangdahlem, Baumholder und im Raum Kaiserslautern.

Spangdahlem weiterhin im Fokus möglicher Umstrukturierungen

Die Zukunft des US-Stützpunkts Spangdahlem in der Eifel bleibt weiterhin ein Thema, das viele in der Region beschäftigt. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Donald Trump angekündigt, ein Drittel der US-Truppen aus Deutschland abzuziehen, was auch Spangdahlem betroffen hätte. Diese Pläne wurden jedoch unter Joe Biden gestoppt.

Auf der Air Base Spangdahlem, wo unter anderem F-16-Kampfjets stationiert sind, arbeiten rund 800 deutsche Zivilbeschäftigte. Während des Wahlkampfs und nach Trumps Wiederwahl gab es Spekulationen, ob die Militärpräsenz in Deutschland erneut auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Experten wie Sarah Wagner, Vize-Direktorin der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, halten es dabei durchaus für möglich, dass Trump die Stationierung von US-Truppen als politisches Druckmittel gegenüber Deutschland nutzen könnte, um höhere Verteidigungsausgaben durchzusetzen.

Hegseth reist weiter nach Brüssel und Polen

Nach seinem Besuch in Stuttgart setzt Verteidigungsminister Hegseth seine Europareise in Brüssel fort. Dort nimmt er am Mittwoch an einer Sitzung der Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine teil und wird am Donnerstag an der NATO-Verteidigungsministerkonferenz teilnehmen. Im Anschluss plant er einen Besuch in Polen, um dort weitere US-Truppen zu treffen.

Wie sich die zukünftige US-Militärstrategie in Europa entwickelt, bleibt abzuwarten. Während Hegseth derzeit keine drastischen Veränderungen ankündigt, bleibt die Unsicherheit über mögliche langfristige Neuausrichtungen bestehen.