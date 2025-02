Luxemburg: Mit Schnittverletzung ins Krankenhaus – Messer beschlagnahmt

LUXEMBURG. In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde der Polizei kurz vor Mitternacht eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Rumelange gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich sofort vor Ort und konnte eine verletzte Person in der rue Jean-Pierre Bausch vorfinden.

Dieselbe wies eine leichte Schnittverletzung auf und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Anlässlich der Untersuchungen wurde ein Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen und Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Dienstagnachmittag wurde kurz vor 17.00 Uhr ein Jugendlicher seitens zwei jungen Männern auf der Place du Marché in Grevenmacher angegriffen und ihm wurden diverse persönliche Gegenstände gestohlen. Anlässliche einer Fahndung wurden die mutmaßlichen Täter wenig später ermittelt. Bei denselben wurden die gestohlenen Gegenstände sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und der Vorfall wurde zu Protokoll genommen. (Quelle: Police Grand-Dcuale)