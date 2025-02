Trier: Katholische KiTas unterstützen Kampagne für Vielfalt zur Bundestagswahl

TRIER. Am 23. Februar findet die Wahl zum deutschen Bundestag statt und selten hatten viele Menschen vorab so sehr das Gefühl, dass ihnen hier buchstäblich eine Schicksalswahl bevorsteht. An diesem Sonntag werden die Weichen für die Zukunft unseres Landes gestellt und entschieden: Wohin soll es gehen?

„Für alle. Mit Herz und Verstand“ – unter diesem Motto steht eine bundesweite Kampagne evangelischer Landeskirchen und katholischer Bistümer zur Bundestagswahl, an der sich auch das Bistum Trier beteiligt. Die breite ökumenische Initiative steht für Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt und setzt sich für Demokratie und gegen Extremismus ein.

Katholische KiTa gGmbH Trier unterstützt die Kampagne ausdrücklich

Als Träger von 151 Kindertageseinrichtungen in der Region ist es für die katholische KiTa gGmbH Trier selbstverständlich, diese wichtige Kampagne zu unterstützen. Das christlich geprägte Menschenbild, das die Würde jedes einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellt, bildet die Grundlage für dieses gesellschaftliche Engagement. Die katholische Soziallehre fordert zudem zu Verantwortung und Solidarität auf, gerade in Zeiten, in denen Werte wie Toleranz, Respekt und Nächstenliebe zunehmend auf die Probe gestellt werden. In den KiTas der katholischen KiTa gGmbH Trier werden diese Werte tagtäglich gelebt und vermittelt. Ziel ist es, eine Kultur des Miteinanders und der Vielfalt zu fördern, in der jeder Mensch mit Respekt und Wertschätzung behandelt wird.

In dieser Verantwortung sieht Geschäftsführerin Cordula Scheich es als besonders wichtig an, zur Bundestagswahl ein klares Zeichen für Demokratie und gegen Extremismus zu setzen:

„Wir laden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Eltern, Sorgeberechtigte, Großeltern und alle übrigen Menschen ein, in ihrem Umfeld die in dieser wichtigen Kampagne benannten Werte einer menschenwürdigen Gesellschaft – Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt – ins Gespräch zu bringen und ihr Kreuz bei der Bundestagswahl mit Herz und Verstand zu setzen.“

Um auf diese Aktion der Kirchen aufmerksam zu machen und darüber zu informieren, wird es eine eigene mediale Kampagne geben: Sowohl in den KiTas als auch in den Verwaltungsgebäuden des Trägers wird durch Plakate dafür geworben. Auch die unternehmenseigenen Social Media-Kanäle informieren über dieses Anliegen.

„Für alle. Mit Herz und Verstand“ – Für eine demokratische, solidarische Zukunft

Die katholische KiTa gGmbH Trier steht mit der Unterstützung dieser ökumenischen Kampagne an der Seite von Menschen, die sich für eine gerechte und weltoffene Gesellschaft einsetzen. Denn Demokratie ist der Schlüssel zu einer friedlichen und harmonischen Zukunft – für alle, die in unserem Land leben. (Quelle: Katholische KiTa gGmbH Trier)