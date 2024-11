Trier: Spielplatz Weißhauswald saniert – Reaktivierung von Spielplatz Güterstraße

TRIER. Der Spielplatz im Weißhauswald am Wildgehege, der seit Mitte Oktober saniert wurde, ist wieder zur Nutzung freigegeben. Ein maroder Rutschenturm wurde ausgetauscht gegen eine neue Spielkombination: Zwei Kistentürme können auf unterschiedlichste Arten erklettert werden. Sie sind mit einer Netzbrücke verbunden, haben eine Rutsche und eine Rutschstange.

Neu ist auch ein großer Sandspielbereich. Ein Balancierstamm wurde ausgewechselt. Nestschaukel, eine Doppel- und zwei Einzelwippen blieben erhalten. Weil im Boden auch die Drainageflächen zur besseren Entwässerung erneuert wurden und alle Fallschutz- und Bodenflächen mit Holzschnitzeln belegt wurden, wird die Maßnahme rund 85.000 Euro kosten. Der Spielplatz ist besonders beliebt für Familienausflüge, weil daneben der Weißhauswald und das städtische Wildgehege liegen.

Gute Nachricht auch für Kinder in Trier-Kürenz und Trier-Ost: In der Güterstraße, in Sichtweite zum Bolzplatz, wird ein Spielplatz erneuert, der bereits vor vielen Jahren geschlossen werden musste. Die Ausstattung des kleinen Spielplatzes war marode, die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. In dieser Woche hat der Bürgerservice im Auftrag der Stadt Trier mit der Reaktivierung des Spielplatzes begonnen. Gebaut werden ein Kleinkinder-Spielbereich mit Sandkasten und Spielhaus, eine Doppelschaukel und eine Doppelwippe. Außerdem Balancierstämme, die aus dem Forstrevier Weißhauswald stammen. Die Arbeiten sollen zum Beginn der Spielsaison 2025 fertig werden. (Quelle: Stadt Trier)