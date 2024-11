Luxemburg: Zehn Personen mit Drogen bei Kontrollen am Bahnhof Esch-Alzette erwischt

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, konnte die Polizei im Rahmen einer großangelegten Kontrolle am Bahnhof in Esch-Alzette sowie im Zugverkehr am Mittwochnachmittag, 13.11.2024, mehrere Verstöße gegen die Drogen- und Waffengesetzgebung feststellen.

So wurden insgesamt 7 Personen gebührenpflichtig verwarnt, da sie jeweils im Besitz von bis zu 3 Gramm Cannabis waren. (H C 007 02 (transport, détention ou acquisition (à titre onéreux ou à titre gratuit) de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, pour usage personnel, d’une quantité inférieure ou égale à 3 grammes / EUR 145)

Eine Person war darüber hinaus im Besitz von etwas mehr als 47 Gramm Haschisch sowie 9.8 Gramm Cannabis. Bei zwei weiteren wurden ebenfalls etwas mehr als 14 bzw. 7 Gramm Cannabis sichergestellt. In den drei Fällen wurde Protokoll erstellt.

Des Weiteren wurde bei einer der kontrollierten Personen ein Schlagring sichergestellt. Ebenfalls wurde eine geringe Menge an Cannabis in einer Mülltonne sichergestellt.