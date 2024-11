Ehrang: Ladestation für E-Bikes auf Supermarkt-Parkplatz abmontiert und geklaut

TRIER. In der Zeit von Montag, 28.10.2024, 22.00 Uhr. bis 31.10.2024, 10.00 Uhr, montierten unbekannte Täter eine Wall-Box für E-Bikes am Rewe in Trier-Ehrang ab und entwendeten diese.

Hierzu wurden auch notwendige Kabel durchtrennt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen (Telefon: 06502-91570, Email: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)