++ Verkehr: Luxemburg-Pendler betroffen: Biewertalbrücke wird teilweise komplett gesperrt ++

Ab dem 14. Oktober 2024 müssen sich Pendler und Autofahrer auf der A64 rund um Trier auf erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen. Grund dafür sind notwendige Bauwerksuntersuchungen an der Biewertalbrücke, die vom 18. bis 27. Oktober durchgeführt werden. Die Maßnahme betrifft vor allem die Fahrbahn in Richtung Luxemburg, die zeitweise komplett gesperrt wird. Für viele Berufspendler, die täglich aus dem Raum Trier nach Luxemburg fahren, bedeutet dies Umwege und längere Fahrzeiten.

Verkehrsbehinderungen im Detail

Die Bauarbeiten beginnen bereits am 15. Oktober mit einer Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Luxemburg, um die Verkehrsführung zu ändern. Während der eigentlichen Untersuchungen wird der Verkehr auf der A64 einspurig geführt, sowohl in Richtung Trier als auch in Richtung Luxemburg. Eine ausgeschilderte Umleitung führt ab der Anschlussstelle (AS) Ehrang über die B53 und die B51, bevor die Fahrzeuge bei der AS Trier wieder auf die A64 auffahren können.

Mehr Belastung durch Grenzkontrollen

Die ohnehin angespannte Verkehrslage auf der A64, die aufgrund von Grenzkontrollen in Fahrtrichtung Trier bereits beeinträchtigt ist, wird durch die Bauarbeiten weiter verschärft. Der Parkplatz „Dicke Buche“ in Richtung Luxemburg bleibt während der gesamten Bauphase gesperrt.

Brücke für den täglichen Verkehr unverzichtbar

Die Biewertalbrücke, die seit 1981 in Betrieb ist, wird täglich von fast 29.000 Fahrzeugen überquert – ein unverzichtbares Nadelöhr für den Pendlerverkehr. Etwa 16 Prozent der Fahrzeuge sind Schwerlastverkehr. Die Bauwerksuntersuchungen dienen der Vorbereitung notwendiger Sanierungsarbeiten, um die Sicherheit und Tragfähigkeit der Brücke langfristig zu gewährleisten.

Hinweis für Autofahrer

Die Autobahn GmbH bittet alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht und Geduld während der Bauphase. Es wird empfohlen, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und genügend Zeit einzuplanen.

(Quelle: Autobahn GmbH)