Ups! Luxemburg: Klingelmännchen bei der Polizei endet im Arrest!

DIFFERDINGEN. Was ein harmloser Scherz zu sein schien, endete für einen Mann in Differdingen ziemlich unangenehm! Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr klingelte er mehrfach an der Tür der örtlichen Polizeiwache – doch anstatt schnell das Weite zu suchen, wurde es brenzlig.

Als die Beamten nach draußen kamen, versuchte der Mann zwar zu fliehen, doch das klappte nicht. Die Polizei stellte schließlich fest: Der“Klingelmännchen“-Profi war ordentlich alkoholisiert! Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses musste er schließlich seinen Sonntagmorgen im sogenannten Passagearrest verbringen. Was zunächst also als witzige Aktion begann, endete hinterher im Zellentrakt!