100 Jahre Weltspartag: Sparkasse Trier feiert mit großem Familienprogramm

TRIER. Der 100. Weltspartag steht vor der Tür, und die Sparkasse Trier macht aus diesem besonderen Jubiläum ein echtes Familienfest! Vom 21. bis 31. Oktober erwartet die Besucher in den Beratungs-Centern und Filialen der Sparkasse eine bunte Vielfalt an Events, die garantiert für Spaß und Begeisterung bei Groß und Klein sorgen.

Unter dem Motto „Feiern, Erleben und Sparen“ lädt die Sparkasse zu zahlreichen Veranstaltungen ein: Zaubershows, Tanzworkshops, Comiczeichenkurse, Selbstverteidigungskurse, Kürbisschnitzen und Keramikmalen – es gibt für jede Altersgruppe etwas zu entdecken. Egal ob in den Centern an der Theodor-Heuss-Allee, am Viehmarkt, in Konz, Schweich, Saarburg, Hermeskeil oder den Filialen Tarforster Höhe und Ehrang, überall wird gefeiert.

„Wir möchten den 100. Weltspartag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Kinder und ihre Familien machen“, erklärt Dr. Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier. „Gerade in Zeiten, in denen das Sparen wieder mehr an Bedeutung gewinnt, wollen wir den Wert dieser Tradition mit Freude und Gemeinschaft verbinden.“

Neben Bastel- und Schminkstationen sowie diversen Spielangeboten haben die Besucher sogar die Chance, Freikarten für den exklusiven Sparkassen-Kinotag zu gewinnen – ein Highlight für Kinofans! Die Teilnahme an den Events ist kostenlos, aber eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Website der Sparkasse Trier unter www.sparkasse-trier.de/weltspartag.

Der Weltspartag, der seit 1924 gefeiert wird, soll Kindern und Jugendlichen die Bedeutung des Sparens näherbringen. Bei der Sparkasse Trier wird diese Tradition seit jeher mit viel Engagement und Kreativität aufrechterhalten. Im Jubiläumsjahr hat das Team um Dr. Späth ein Programm auf die Beine gestellt, das den Besuch in der Sparkasse zu einem besonderen Erlebnis macht.

Also nichts wie hin – die Sparkasse Trier freut sich auf viele Besucher, die gemeinsam ein Jahrhundert Weltspartag feiern wollen!